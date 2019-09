Famalicão bate Sporting em Alvalade

O Famalicão encerrou, esta segunda-feira, em Alvalade, a sexta jornada da I Liga com uma vitória (1-2) sobre o Sporting, recuperando a liderança, momentaneamente perdida para o Benfica, graças a um autogolo do uruguaio Sebastián Coates a dois minutos dos 90.

A formação minhota prossegue invicta no campeonato, que comanda com 16 pontos, mais um do que Benfica e FC Porto, tendo dado a volta ao resultado, depois de Vietto ter colocado o Sporting em vantagem aos 25 minutos. Ruben Lameiras estabeleceu a igualdade (55') e Coates voltou a ser infeliz, desviando para a própria baliza um cruzamento de Diogo Gonçalves.