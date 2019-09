Sp. Braga continua a fraquejar a nível interno

Quatro dias depois de vencer em Inglaterra o Wolverhampton e somar a quinta vitória em cinco jogos nesta época nas provas europeias, o Sp. Braga regressou às competições internas e voltou a fraquejar. Apesar de terem dominado o Marítimo do início ao fim, os minhotos cometeram dois erros defensivos que os madeirenses não desperdiçaram. O empate final (2-2) castiga também a falta de eficácia ofensiva da formação de Sá Pinto. Com este resultado, o Sp. Braga, que não vence na I Liga desde a 1.ª jornada, mantém-se num incómodo 16.º lugar, com os mesmos cinco pontos que o Marítimo.

Ao contrário do que aconteceu em rondas anteriores, desta vez Sá Pinto não procedeu a uma revolução no “onze” entre jogos da Liga Europa e da I Liga. Comparando com o “onze” que iniciou o confronto com o Wolverhampton, o técnico do Sp. Braga mexeu apenas no centro do terreno, trocando a dupla Palhinha e Fransérgio por Claudemir e João Novais.

Já Nuno Manta Santos, que tinha somado na última deslocação (Paços de Ferreira) a única vitória no campeonato, trocou de guarda-redes (entrou Amir), colocou Bambock no meio-campo e Getterson no ataque.

O jogo acabou por ter mais qualidade na segunda do que na primeira parte. Com os funchalenses muito recuados no terreno, nos 45 minutos iniciais o Sp. Braga teve muita posse de bola, mas poucas oportunidades. Já o Marítimo precisou de rematar apenas uma vez à baliza para marcar: em cima da meia hora, Maeda deixou Pablo para trás e acabou derrubado na área pelo central. Na conversão do penálti, o japonês inaugurou o marcador.

A segunda parte foi bem mais intensa. Logo aos 53’, Paulinho desperdiçou a segunda grande penalidade do jogo (mérito de Amir), mas, menos de cinco minutos depois, um remate do avançado português foi desviado por Rúben Ferreira para o fundo da baliza madeirense.

Com mais de um terço do jogo pela frente, o Sp. Braga parecia ter via verde para regressar aos triunfos, mas quando o Marítimo voltou à área contrária, teve nova oferta: Matheus saiu em falso e Bambock estreou-se a marcar na Liga.

Pouco depois, Edgar Costa falhou de forma incrível a hipótese do 1-3 e deu alento aos minhotos, que acabariam por conseguir o empate com um bom golo de Paulinho, após uma assistência de qualidade de André Horta.