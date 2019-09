Um fã perguntou e Nick Cave respondeu: “Pode esperar um novo álbum para a semana. Chama-se Ghosteen

Nos últimos anos, Nick Cave tem privilegiado a comunicação directa com os seus ouvintes, respondendo no seu blogue The Red Hand Files às questões, sobre os temas mais diversos, que estes lhe vão colocando (Cave diz receber diariamente mais de cem). No final do ano passado, transportou essa abertura ao diálogo para o palco, iniciando uma digressão, Conversations With Nick Cave, que prossegue neste momento (há datas marcadas até Janeiro de 2020). Sabemos agora que, nos intervalos da digressão, o trabalho continuava. Anunciou-o esta segunda-feira no seu blogue. “Quando podemos esperar um novo álbum?”, perguntou-lhe Joe, de Bexhill-On-Sea, no Reino Unido. “Caro Joe”, respondeu Cave, “pode esperá-lo na próxima semana. Chama-se Ghosteen. É um álbum duplo”.

Num post posterior, é revelada também a capa do novo álbum, que mostra um idílico cenário new-age em que um unicórnio, flamingos e outros animais se passeiam num fundo verdejante, iluminados por luz beatífica. Gravado com os Bad Seeds, o duplo álbum agrupa oito canções no primeiro disco e dois temas longos, unidos por uma peça de spoken word, no segundo. “As canções no primeiro disco são as crianças. As canções no segundo disco são os seus pais. Ghosteen é um espírito migratório”, descreve Nick Cave.

Foto

No que a edições de originais diz respeito, 0 novo álbum sucede a Skeleton Tree (2016), que constituiu a sua resposta musical à tragédia pessoal que sofrera no ano anterior com a morte do filho Arthur. Em 2017 foi lançada a colectânea Lovely Seeds – The Best of Nick Cave And the Bad Seeds e, em 2018, o EP Distant Sky – Live in Copenhagen.