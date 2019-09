Os Emmys recomendam: Phoebe Waller-Bridge, o pós-Tronos e o futuro da televisão

“Isto está a tornar-se ridículo”, riu-se Phoebe Waller-Bridge quando subiu ao palco para receber mais um Emmy, e logo o de actriz de comédia que se previa que fosse para Julia Louis-Dreyfus. Isto, os Emmys, e a própria televisão, estão a tentar tornar-se outra coisa. A maior noite da televisão tanto premiou a maior quanto a melhor televisão norte-americana, e fez uma recomendação para quem anda a ver as montras do futuro: “Se você gosta de Fleabag, então vai gostar de Phoebe Waller-Bridge”. Que também criou Killing Eve, é argumentista do próximo filme Bond e vai ter uma nova série na HBO.

