O desfile na passadeira vermelha dos Emmys 2019 (em actualização)

Em noite de prémios da Academia de Artes e Ciências Televisivas, há mais artes para além das do pequeno ecrã, com cada presente a escolher uma peça exclusiva para desfilar no tapete vermelho, onde são as vaidades que disputam as atenções, mas também os estilistas que procuram ter aqui uma montra para o mundo - afinal a cerimónia dos Emmys é transmitida para quase todo o globo e o momento da chegada dos artistas é sempre seguida com muita atenção.

Este ano, o modelo que mais chamou a atenção foi o de Gwendoline Christie (Guerra dos Tronos) que surprendeu com uma criação Gucci que depressa invadiu as redes sociais pela semelhança com as vestes tradicionalmente associadas a Cristo. Por outro lado, percebeu-se uma predilecção por cruzar o carmim com o rosa: Mandy Moore, Marisa Tomei, Susan Kelechi Watson, Taraji P. Henson e Zoe Kazan pareciam ter combinado e surgiram todas com vestidos de gala a combinarem aqueles dois tons – com mais ou menos sucesso. Entre todas, o modelo de Taraji P. Henson, assinado por Vera Wang, poderá ser o mais bem conseguido. À Variety, a protagonista de Empire confessou sentir-se como “um algodão doce”. Uma ideia que facilmente pode ser aplicada ao vestido que Christian Siriano propôs a Dascha Polanco.

Ainda de referir aquilo que pareceu um regresso das mangas em balão, um detalhe que deslumbrou no bonito vestido Monsoori, em lavanda e preto, que serviu para Laverne Cox (Orange Is the New Black) conjugar com uma bolsa assinada por Edie Parker com as cores LBGT e o escrito “Oct. 8 Title VII Supreme Court”, numa referência à audiência em que o Supremo Tribunal dos EUA irá deliberar se a lei que proíbe a descriminação sexual se passará a aplicar a casos em que estejam em causa a orientação sexual ou a identidade de género.

Noutra direcção seguiu Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), com um Elie Saab colado ao corpo em azul vibrante, ou Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) com um romântico vestido, de saia esvoaçante, de Monique Lhuillier.

Mais ousadas, mas com bom gosto, surgiram os modelos de Indya Moore (Louis Vitton), Jameela Jamil (Monique Lhuillier) ou Kristin Bell (Dior).

Mas, ao longo de toda a noite, a predominância foi a escolha segura dos clássicos: o branco a contornar a silhueta de Padma Lakshmi, assinado por Christian Siriano, o preto e branco assimétrico de Alberta Ferretti Limited Edition usado por Viola Davis (How to Get Away With Murder) ou o sempre actual preto vestido por Kim Kardashian e da autoria de Vivienne Westwood.