Papa pede aos 130 mil motociclistas reunidos em Fátima para não arriscarem vida

Mais de 130 mil motociclistas reuniram-se este domingo em Fátima para a “bênção dos capacetes”, tendo ouvido uma mensagem enviada pelo Papa Francisco que os alertou para a necessidade de não porem as suas vidas em perigo.

Na mensagem que enviou aos participantes, citada pela agência Ecclesia, Francisco apelou ao “respeito por todas as pessoas, ao amor, à caridade recíproca, a jamais pôr em perigo a própria vida e a dos demais, a moderar a pressa, a impaciência, a euforia da velocidade, para nunca serem causa de lágrimas e de sofrimento”. A bênção foi concedida pelo Papa, pela primeira vez, aos motociclistas que, pelo sexto ano consecutivo, se concentram em Fátima nesta época do ano, refere a página do santuário na internet, sublinhando que a peregrinação deste domingo contou com “mais de 130 mil” participantes.

“A quantos correm velozes pelas estradas do mundo com as suas esplêndidas motas, obras-primas da inteligência e da técnica, encorajo a elevar o pensamento e o afecto para a sua celeste padroeira, Nossa Senhora dos Motociclistas”, afirma o Papa na mesma mensagem, lida no final da celebração. “Não percam de vista a estrela luminosa que é Maria Santíssima, consultem esta ‘bússola’ durante a navegação da vida, rezando-lhe todos os dias com humildade, rectidão e confiança, porque se se ora sinceramente à mãe de Cristo, também a fé se mantém viva e eficaz”, acrescenta ainda o texto da “bênção apostólica”.

Também o cardeal António Marto, bispo de Leiria-Fátima, enviou uma mensagem a este grupo de peregrinos: “Que Nossa Senhora de Fátima vos abençoe, acompanhe e proteja ao longo dos vossos caminhos. Seja ela a estrada segura que vos leva ao horizonte sem fim, que é a vida boa e bela com Deus e com os irmãos”. Antes da “consagração a Nossa Senhora”, os motociclistas ouviram um apelo do presidente da celebração, Rui Valério, bispo das Formas Armadas e de Segurança, para fazerem da sua união um testemunho vivo contra a “atmosfera da autosuficiência” que impera na sociedade de hoje.

“Quando juntos trilhais os quilómetros das estradas, estais a dar ao mundo um maravilhoso testemunho da força da união que vos mantém coesos: juntos conseguem-se vencer obstáculos e alcançar metas. A entreajuda é o antídoto mais eficaz para curar a doença social, hoje muito em voga, que é a cultura do descarte ou seja, de se interessar pelo outro só enquanto ele nos seja útil”, disse Rui Valério.

Com início em 2014, a “bênção dos capacetes” realiza-se anualmente com um fim solidário. Este ano as verbas recolhidas, sobretudo na venda de merchandising, revertem a favor da aquisição de equipamentos para os centros de Medicina e Reabilitação de Alcoitão e de Vila Nova de Gaia e para os Bombeiros de Águas de Moura, indica o Santuário de Fátima.