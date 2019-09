Cristas diz que voto no CDS é seguro para alternativa de centro e de direita

A presidente do CDS-PP desvalorizou este domingo as sondagens e disse que quem vota no seu partido tem o voto “seguro” para um “alternativa de centro e de direita em Portugal”.

“Não há nenhum voto na urna neste momento. O dia decisivo é o dia 6 [de Outubro]. Há muitas pessoas que estão indecisas. Há muitas pessoas que ainda não decidiram o seu sentido de voto”, disse Assunção Cristas. A líder do CDS-PP falava na Guarda durante uma visita à Feira Farta, evento anual que tem como objectivo valorizar o mundo rural e divulgar os produtos locais.

“Estamos a começar agora uma campanha eleitoral. Serão duas semanas muito intensas em que todos os dias é importante que as pessoas fiquem esclarecidas quanto às ideias, as propostas, as prioridades de cada partido, e em consciência possam decidir o sentido do seu voto. Sabem que no CDS têm um voto seguro, um voto por uma alternativa de centro e de direita”, declarou.

Questionada sobre se a subida do PSD nas sondagens é importante para o CDS-PP, respondeu: “O que é importante é que nós todos possamos trabalhar no sentido de ter uma alternativa de centro e de direita em Portugal”.

“E aquilo que eu tenho dito muitas vezes é que o CDS está aqui para somar para uma resposta de centro e de direita. Isso faz-se, como sabemos, com o parlamento com uma maioria, que são 116 deputados. É para isso que nós queremos trabalhar”, rematou.

A líder do CDS-PP referiu que os dirigentes do seu partido estão “focados e empenhados na única sondagem que é a certa, que é a do dia 6”.

“E, nestes dias, a minha preocupação e o meu foco é explicar às pessoas porque é que é faz sentido votar no CDS. E, aqui no interior faz sentido votar no CDS para baixar os impostos e ter um verdadeiro estatuto fiscal no interior, para apostar na agricultura e também para trazer para aqui o mundo digital”, justificou.

Cristas disse ter encontrado na Guarda “muitas pessoas” que lhe disseram que vão votar no CDS-PP, por isso pediu que levassem as propostas e que as entregassem a “alguém que esteja indeciso”, porque o partido precisa “de todos os votos”.

“Nós pedimos os votos das pessoas em concreto para dar força a ideias e a propostas”, afirmou.