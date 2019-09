Sabemos falar com desconhecidos? Talvez não

Pré-publicação

Por mais banal que possa parecer, o acto de decifrar as intenções e o sentido das palavras do outro pode correr muito mal. Sobretudo se o “outro” for alguém que não conhecemos. Em Falar com Desconhecidos, o reconhecido jornalista da New Yorker Malcolm Gladwell tenta perceber o que está errado nas ferramentas e nas estratégias que usamos na relação com os outros.