Aquele dia em que os entusiastas da vida extraterrestre "invadiram" a Área 51

Começou com uma piada num evento do Facebook. "Vamos invadir a Área 51", uma base militar secreta do governo dos EUA, que fica no deserto do Estado do Nevada, próxima de Las Vegas, e que há muito é conhecida por ser alvo de teorias da conspiração sobre a presença de extraterrestres. São muitos os que acreditam que uma nave espacial teria ali aterrado e que os seus "passageiros" tinham sido alvos de testes, ou que ali se desenvolvem programas de espionagem e outros serviços secretos.

Quando o primeiro (e outros) eventos do Facebook começaram a ganhar seguidores (mais de um milhão e meio de pessoas de todo o mundo prometeu, através do Facebook, "invadir" a base militar) Laura McAndrews, porta-voz da Força Aérea, emitiu um comunicado a avisar a população que era prudente manter-se longe daquela base norte-americana: “É um campo de treino aberto para a Força Aérea dos EUA e desencorajamos qualquer um a tentar entrar na área onde treinamos as forças armadas americanas. A Força Aérea dos EUA está sempre pronta para proteger a América e os seus activos”, alertou.

Entre quinta e sexta-feira, mais de três mil pessoas se deslocaram para a zona à volta da Área 51. Vários festivais de boas-vindas (com a temática aliens, claro está) foram organizados para receber os visitantes. Segundo a Reuters, pelo menos cinco pessoas foram detidas na sequência de desacatos junto às entradas da base — três destas por suspeita de invasão, uma por urinar junto a um portão e outra por um incidente relacionado com o consumo de álcool excessivo.

As detenções tiveram lugar numa altura em que cerca de 150 fãs de OVNIs e curiosos se reuniram do lado de fora da entrada fortemente vigiada da Área 51 por volta das três horas da manhã de sexta-feira, data e hora definidas pelo convite difundido nas redes sociais. Para este fim-de-semana, há mais eventos a acontecer.

A agência de espionagem norte-americana CIA só confirmou a existência da Área 51, no deserto do Nevada, em 2013. Segundo esta, nesse local eram testados aviões espiões, mas de acordo com vários teoristas da conspiração, foram feitos testes em OVNI e autópsias em extraterrestres. Mas os que acreditam nestes teoristas ficarão desapontados – nos registos não há qualquer menção a veículos ou seres vindos do espaço.

A informação foi dada pela CIA na sequência de um pedido de consulta a registos públicos feito por académicos da Universidade George Washington e foi a primeira vez que a agência reconheceu a existência do local, a cerca de 130 quilómetros a noroeste de Las Vegas. A base foi desenvolvida nos anos 1950 para testar os aviões espiões U-2. Outras aeronaves supersecretas foram depois ali testadas, como o avião de reconhecimento supersónico A-12 e o avião furtivo F-117.

Para esta invasão, os fãs de ficção científica e aficionados da vida extraterrestre foram vestidos a rigor. Veja as imagens.