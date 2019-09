Real Madrid renasce, Sevilha “volta à Terra”

Terminou o “estado de graça” do Sevilha, até este domingo líder da Liga espanhola. A equipa perdeu em casa com o Real Madrid, por 0-1, em jogo da quinta ronda, um resultado que permite à equipa de Zidane chegar ao segundo lugar da classificação, em igualdade com o novo líder, Athletic Bilbau. O Sevilha, por outro lado, desceu para o quinto lugar.

O duelo entre Sevilha e Real Madrid acabou por não ser um jogo particularmente palpitante e foi resolvido na segunda parte, com um golo de Benzema. O lance acabou por ter em destaque negativo o ex-FC Porto e Estoril Diego Carlos, que foi ludibriado pela movimentação de Benzema, antes de o francês finalizar de cabeça.

Está ao rubro a Liga espanhola, com um ponto a separar o primeiro e o sexto classificados.