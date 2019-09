Irão já autorizou a entrada de mulheres nos estádios

Afinal, o Irão vai permitir mulheres nos estádios de futebol. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou, neste domingo, que o país deu garantias de que as mulheres poderão assistir a jogos de futebol a partir de Outubro.

“Asseguraram-nos, que a partir do próximo jogo internacional do Irão, as mulheres serão autorizadas a entrar nos estádios de futebol”, disse Infantino, em Milão, durante uma conferência sobre futebol feminino.

Há poucos dias, a jovem iraniana Sahar Khodayari, de 29 anos, imolou-se em frente a um tribunal de Teerão, vindo a falecer, depois de ter sido condenada a seis meses de prisão por tentar ir a um jogo.

A morte de Sahar Khodayari suscitou uma onda de protestos nas redes sociais, com várias figuras mediáticas a pedirem à FIFA que banisse o Irão das competições internacionais e aos adeptos que não assistissem aos jogos.

Há dois dias, uma delegação da FIFA esteve no Irão, onde reuniu com responsáveis governamentais, tendo garantido que “as conversações foram bastante produtivas”.