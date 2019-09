Inglaterra e Irlanda com estreias positivas no Mundial 2019

Depois da Nova Zelândia, África do Sul e Austrália, no terceiro dia do Mundial 2019 foi a vez dos pesos-pesados europeus entrarem em acção. Inglaterra e Irlanda, as duas principais ameaças ao domínio do Hemisfério Sul no Campeonato do Mundo de râguebi, tiveram estreias positivas no Japão e venceram com a conquista de ponto de bónus ofensivo Tonga e Escócia, respectivamente.

O terceiro dia do Mundial 2019 foi dominado pelas equipas que participam no Torneio das Seis Nações. Depois da França superar a Argentina na véspera e antes do País de Gales se estrear na competição, Itália, Irlanda, Escócia e Inglaterra fizeram a estreia no Japão.

E ingleses e irlandeses, duas das principais ameaças à tricampeã Nova Zelândia, deixam uma boa primeira imagem. Num duelo com a rival Escócia, que o XV comandado pelo neozelandês Joe Schmidt já tinha vencido em Edimburgo a 9 de Fevereiro (22-13), a Irlanda entrou a todo o gás e rapidamente encostou os escoceses às cordas.

Com dois ensaios nos primeiros 13 minutos - James Ryan (5') e Rory Best (13') -, a Irlanda assumiu definitivamente o controlo do jogo e não deu qualquer hipótese aos escoceses. Ainda na primeira parte, Tadhg Furlong (24') fez o terceiro ensaio da partida e Andrew Conway (55') já no segundo tempo confirmou a conquista do ponto de bónus ofensivo numa estreia irlandesa convincente.

Pouco depois de terminar o Irlanda-Escócia, foi a vez da Inglaterra mostrar-se pela primeira vez no Mundial 2019 e os ingleses cumpriram. Contra Tonga, que irá lutar com os Estados Unidos pela fuga ao último lugar no Grupo B, os britânicos ainda estiveram a perder, mas com dois ensaios de Manu Tuilagi (23’ e 30'), já lideravam ao intervalo, por 18-3.

Na segunda parte, Jamie George (56') fez o terceiro toque de meta inglês e, já perto do final, Luke Cowan-Dickie (76') garantiu o quarto ensaio e o ponto extra para o “XV da Rosa”.

Quanto à Itália, voltou a mostrar que está longe do nível já exibido no passado. Apesar da vitória contra a Namíbia (47-22), os “azzurri” ficaram pelo assim-assim e vão precisar de subir a qualidade de jogo para incomodar os super-favoritos (Nova Zelândia e África do Sul) no Grupo B.