O FC Porto resolveu cedo e descansou depois

O FC Porto derrotou neste domingo o Santa Clara por 2-0, com os golos do jogo a surgirem ainda durante o primeiro tempo.

Logo aos 15’, Zé Luís inaugurou o marcador e elevou para seis os seus remates certeiros na Liga portuguesa, desviando para a baliza açoriana um cruzamento milimétrico de Danilo.

O segundo golo surgiu quase meia-hora depois, na sequência de um autogolo, com César a desviar para a sua própria baliza.

No segundo tempo, o resultado não se alteraria, apesar de um remate perigoso de Patrick pouco depois do intervalo, naquela que foi a melhor ocasião de golo do Santa Clara em todo o jogo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quanto ao FC Porto, com uma vantagem confortável nas mãos, privilegiou a gestão do resultado à tentativa de aumentar a vantagem, controlando a partida sem sobressaltos até ao apito final.

Com este resultado, os “azuis e brancos” assumem provisoriamente o comando do campeonato, com os mesmo pontos do que o Benfica e mais dois do que o Famalicão, que joga nesta segunda-feira em Alvalade, com o Sporting e que, em caso de vitória, reassume a liderança da classificação.