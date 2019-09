FC Porto perde na Champions com o campeão europeu

O FC Porto perdeu por 32-27 com o campeão europeu em título HC Vardar, em Skopje, na Macedónia, para a Liga dos Campeões de andebol, numa partida em que os “dragões” estiveram a vencer por quatro golos.

Neste domingo, os campeões nacionais, que na primeira jornada do Grupo B venceram os bielorrussos do Meshkov Brest por 27-25, entraram bem na casa do HC Vardar, que ergueu o troféu em 2016/17 e 2018/19, e chegaram ao intervalo a vencer por 16-14.

Na segunda parte, o HC Vardar teve um início demolidor que lhe permitiu, em 13 minutos, anular a desvantagem de dois golos e passar a liderar por sete.

A formação portista acusou o peso da diferença de golos e, até ao final do encontro, muito por culpa do desempenho do guarda-redes Arturs Kugis, o melhor que conseguiu foi encurtar a desvantagem, que ficou em cinco golos (32-27). Diogo Branquinho, com seis golos em sete remates, foi o melhor marcador da equipa do FC Porto.