Boavista empata a zero em Barcelos reduzido a 10

O Boavista segurou neste domingo a invencibilidade na I Liga portuguesa de futebol, ao empatar a zero no terreno do Gil Vicente, num embate da sexta jornada em que jogou reduzido a 10 unidades desde os 22 minutos.

Apesar da expulsão do brasileiro Gustavo Sauer, os “axadrezados” somaram o quarto empate, ao qual juntam duas vitórias, para um total de 10 pontos, que implicam, para já, a descida para o quinto lugar.

Por seu lado, e depois de inaugurar a prova com um triunfo por 2-1 na recepção ao FC Porto, o Gil Vicente somou o quinto jogo consecutivo sem ganhar, embora continuando invicto em casa, com um triunfo e três empates, e é 12.º, com seis pontos.