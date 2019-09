Between Two Ferns deu um filme

Matthew McConaughey está em estúdio a ser entrevistado. Há uma fuga de água, explica ao apresentador. Nada feito, a conversa continua. De repente, começa a jorrar água do tecto e, pouco depois, há um cano a disparar água por cima do actor. Isto acontece em Between Two Ferns: The Movie, a adaptação altamente fílmica improvisada em formato mockumentary do célebre falso talk show de internet de Zach Galifianakis co-criado por Scott Aukerman e B.J. Porter. Uma produção Netflix, está disponível na plataforma de streaming desde sexta-feira e marca a estreia na realização de longas metragens de Scott Aukerman.

Desde os anos 1990 que Aukerman, que escreveu para Mr. Show, o mítico programa de sketches de Bob Odenkirk e David Cross, é dos maiores especialistas em comédia parva norte-americana. Todas as semanas, cultiva-a no podcast Comedy Bang! Bang!, em que conversas improvisadas com pessoas reais são descarriladas por personagens ridículas, um programa que fez este ano dez anos e há uns tempos teve uma versão televisiva. Between Two Ferns foi originalmente criado para um piloto de televisão para a Fox, mas ganhou vida na internet em 2008. Ao longo de todos esses anos, teve apenas 21 episódios, com convidados que vão de Cardi B a Brad Pitt, passando por Barack Obama, Natalie Portman, Samuel L. Jackson ou Charlize Theron, bem como um especial de televisão. E, agora, um filme.

A história é muitíssimo ligeira. Galifianakis faz de uma versão dele próprio, um homem patético e triste que vive na Carolina do Norte e apresenta um talk show altamente desconfortável com convidados famosos numa pequena estação de televisão pública. Will Ferrell, retratado como um cocainómano ganancioso, pôs o talk show na internet e tornou-se um fenómeno por as pessoas rirem do e não com o apresentador, e obriga os seus amigos de Hollywood a serem convidados – algo com ecos da inspiração para o nome de Between Two Ferns, o falso talk show do final dos anos 1970 Fernwood 2 Night.

Depois do imbróglio com McConaughey, Ferrell obriga Galifianakis a, para se redimir, fazer dez episódios do talk show em duas semanas e entregá-los em Hollywood. A recompensa? Um talk show a sério, algo que o apresentador sempre sonhou. Para tal, Galifianakis parte em viagem pela América, acompanhado pela sua equipa, personagens interpretadas por Lauren Lapkus, brilhante cómica que Comedy Bang! Bang! ajudou a revelar, a desconhecida Jiavani Linayao, que só na semana passada se estreou no podcast de Aukerman, e Ryan Gaul, de House of Lies. As celebridades com que se cruzam incluem Tessa Thompson, Keanu Reeves, Tiffany Haddish, Peter Dinklage, Awkwafina, Chance the Rapper, Chrissy Teigen, John Legend ou Brie Larson.

Between Two Ferns: The Movie não é, nem de longe nem de perto, o melhor trabalho de Scott Aukerman, muito mais talhado ou para a concisão de curtos vídeos, episódios de televisão ou para a natureza errante de um podcast improvisado. Mas tem muita piada muitas vezes, e nunca aborrece. E parvoíce a rodos. O parvo pelo parvo é frequentemente subvalorizado na comédia. Aqui não, felizmente.