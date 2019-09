Jorge Amado e a abertura para o erro

A história da vida de Jorge Amado é também a história da sua construção enquanto escritor segundo o retrato traçado em Jorge Amado: Uma Biografia. A política, o desprezo pelas elites, os amores, a fé, a relação com Portugal e como o escritor se consumou depois de se ter afastado do partido comunista, numa conversa com Josélia Aguiar, a biógrafa que escolheu apagar-se nesta história.