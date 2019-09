As aves que estão a passar agora por Portugal

Neste momento, largos milhares de aves estão a descer do Norte e centro da Europa — mesmo de zonas tão distantes como a Gronelândia ou Islândia — com destino à África tropical, abaixo da Guiné-Bissau. Todos os anos o fazem, em busca de uma terra onde o alimento é abundante durante os meses frios do Inverno.

