“A Greta falta às aulas por causa disso!”, diz Sofia, de 7 anos, de braço no ar. Nesta aula do 2.º ano, são muitos os alunos que querem falar sobre o que é isso de aquecimento global e alterações climáticas. “Deitamos o lixo ao mar e ele aquece”, “O fumo das fábricas fura a camada do ozono”, “Por causa do aquecimento global as tartarugas estão a ganhar borbulhas brancas gigantes!”, remata João.

Continuar a ler