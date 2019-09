Educação. Há um antes e um depois da guerra com os professores

Há um antes e um depois de 15 Novembro de 2017. À porta do Parlamento, onde decorria o debate na especialidade do Orçamento do Estado, os professores manifestavam-se pela contabilização integral do tempo de serviço no momento em que as carreiras do Estado iam ser descongeladas. A partir de então, um refrão marcaria a segunda metade do mandato do ministro Tiago Brandão Rodrigues: nove anos, quatro meses e dois dias. Era o período que os docentes exigiam ver contabilizado.

