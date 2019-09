Balanço da legislatura: o que Portugal andou para aqui chegar

Ainda que os líderes partidários se sirvam da campanha para fazer o balanço da legislatura que agora acaba como se fosse o princípio e o fim do mundo, é muito arriscado avaliar o que mudou no país entre 2015 e 2019 sem se conhecer e contar a história anterior. O Portugal que chega às últimas eleições legislativas é a consequência de uma década perdida (a de 2000, na qual Portugal se juntou à Itália e ao Haiti como as economias que menos cresceram no mundo) e o reflexo de um duríssimo processo de ajustamento imposto pela troika como moeda de troca pelo resgate financeiro do país.

