Marcelo saudou Sampaio pelos 80 anos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou ao princípio da tarde deste sábado o ex-Presidente Jorge Sampaio, pela celebração do seu 80.º aniversário. Marcelo compareceu ao início do almoço que um grupo de colaboradores e amigos de Sampaio organizou na messe da Marinha, em Cascais, a escassas centenas de metros da residência do actual Presidente.

Por ter um compromisso, Marcelo não permaneceu para o repasto, mas fez questão de saudar o amigo de longa data e outros convivas das mais variadas áreas políticas, de Ferro Rodrigues a Manuel Ferreira Leite, de Isabel do Carmo a Leonor Beleza. Em artigo publicado no PÚBLICO no passado domingo, o Presidente da República destacou “a antiquíssima amizade” que os “une”.

Esclareceu que esse conhecimento data dos anos 70 do século passado quando os pais de ambos trabalharam na construção da rede de centros de saúde, e que foi prolongada por almoços familiares na Sociedade de Geografia de Lisboa.

Essa relação continuou, recorda Marcelo, entre 1973 e 1989, em encontros e almoços no snack bar do Hotel Flórida, em Lisboa, local habitual de tertúlias políticas de Sampaio e seus amigos, bem ao lado de onde estava, então, a redacção do Expresso.

Depois, na luta política autárquica na Câmara de Lisboa, que Jorge Sampaio ganhou a Marcelo Rebelo de Sousa. “Onde o serem adversários políticos não impediu o presidente da Câmara de conviver e de conjugar esforços com o líder da oposição em 1989 e 1993”, recordou.

Mais tarde, novo contacto, com Sampaio e Marcelo em novas tarefas. O primeiro, recém-eleito Presidente da República, o segundo líder do PSD e da oposição ao Governo socialista. “Durante quase 30 anos, ininterruptamente, foi quase diário o nosso contacto”, assinala Marcelo Rebelo de Sousa.

Um contacto que continua nas reuniões do Conselho de Estado, e que este sábado teve o mais recente episódio: o abraço no almoço dos 80 anos do “Querido amigo, Presidente Jorge Sampaio”, como escreveu Marcelo.