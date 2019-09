Nas juventudes partidárias, a política faz-se à moda antiga

Na véspera das eleições europeias de Maio, apenas 3% dos portugueses entre os 15 e os 24 anos consideravam “extremamente provável” votar. A falta de representação expressada por estes eleitores, o “discurso engravatado” que apontam aos mais velhos e sobretudo as formas de participação cívica das gerações mais novas — que dão preferência a manifestações ou petições públicas —, são um desafio para os representantes partidários que querem conquistar o interesse dos jovens com novas estratégias. Mas estarão de facto os partidos a mudar o seu discurso para as gerações mais jovens? O tema juntou cinco dos seis dirigentes das juventudes partidárias dos partidos com assento parlamentar num debate promovido pela Antena 1 e Antena 3, que é transmitido este domingo, nas duas rádios, a partir das 12h15. A maioria dos líderes rejeitou generalizações, mas a presidente da Juventude Comunista atirou que “os partidos são todos iguais” ainda que depois tenha ressalvado que o seu partido “não é igual aos outros”. Em véspera de legislativas, a juventude não se discute sem campanha.

