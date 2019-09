Ambiente: cinco livros que podem ajudar na sala de aula (e fora dela)

Aqui Estamos Nós

Texto e ilustração: Oliver Jeffers

Tradução: Rui Lopes

Edição: Orfeu Negro

48 páginas. 15 euros

Escrito para o filho por um dos autores de livros ilustrados mais aclamados na actualidade, Aqui estamos nós é uma obra cheia de lições: sobre características morfológicas e geográficas (terra, mar, plano, seco), sobre o céu e a atmosfera (constelações, “desenhos de estrelas"; chuva, “água a cair") e sobre os seres humanos. “Há pessoas de todas as formas, tamanhos e cores. Podemos parecer diferentes, fazer coisas e sons diferentes… mas não te deixes enganar, somos todos pessoas”, explica Oliver Jeffers. “Somos muitos a viver nesta Terra” por isso é preciso ser “gentil”. Para todos, animais incluídos: “Eles não falam, mas isso não quer dizer que não devamos tratá-los bem.”



Plasticus Maritimus

Texto: Ana Pêgo e Isabel Minhós Martins

Ilustração: Bernardo P. Carvalho

Edição: Planeta Tangerina

176 páginas. 17 euros

O plástico chegou como uma “espécie invasora” cujo impacto nefasto na vida dos oceanos entrou na ordem do dia. Ana Pêgo, bióloga marinha, deu-lhe um nome: Plasticus Maritimus. Esse é o nome do projecto de sensibilização que desenvolve desde 2015, consciencializando para o problema dos plásticos no mar através de oficinas para crianças, exposições com o plástico recolhido em praias ou partilha de informações com outros activistas. O projecto transformou-se em livro e numa espécie de “bíblia” para quem quer saber mais e passar à acção. Autora e livro são presença assídua em muitas escolas do país.



A Árvore Generosa

Texto e ilustração: Shel Silverstein

Edição: Bruaá

56 págs. 14 euros

Esta é a história do amor incondicional de uma árvore por um rapaz. A árvore dá e dá, o rapaz nunca retribui. Os anos passam. Escrita em 1964, o livro A Árvore Generosa ganha importância renovada no cenário actual de alerta ambiental e crise climática. A história de amor é também uma história de tristeza e de destruição, de egoísmo e narcisismo. De repente, parece que nos vemos ao espelho, e é também uma história de angústia. Mas o final, apesar de tudo, é feliz.



O que há neste lugar?

Texto: Maria Manuel Pedrosa

Ilustração: Joana Estrela

Edição: Planeta Tangerina/Museu da Paisagem

125 páginas. 16,50 euros

Neste livro somos convidados a ser passageiros da paisagem e sermos levados por ela. Esse é um dos traços dominantes de O que há neste lugar?, publicado no âmbito do projecto Museu da Paisagem e lançado em Abril deste ano. Maria Manuel Pedrosa, formada em Comunicação para a Sustentabilidade, aproxima-nos da natureza (até para nos convidar a que nos deitemos nela!) não só para nos despertar (todos) os sentidos mas também para nos dizer: cuidem dela. Pensado para um público jovem, quer ajudar a formar exploradores conscientes: “Imaginemos que todas as coisas tinham um fio a ligá-las e é esse fio que as mantém em equilíbrio (...) Se cortarmos um fio, se dermos um nó ou, simplesmente, se esticarmos o fio, tudo se altera”, lê-se nas primeiras linhas do livro ilustrado por Joana Estrela.

Mar

Texto: Ricardo Henriques

Ilustração: André Letria

Edição: Pato Lógico

56 págs. 14,90 euros

“Se o nosso planeta tem mais mar que terra, então porque é que não se chama planeta Mar?” Esta é a pergunta de partida de Mar. Segue-se um alfabeto temático: começa precisamente com a definição de “água” e acaba com a de “zooplâncton”. Lançado em 2012, já arrecadou vários prémios: Bologna Ragazzi Award 2014 (Menção Não Ficção), Booktailors/ LER Awards 2012 (Melhor Design de Livro Infantil), Portuguese Illustration Prize 2014 (Menção Especial). Integra o Plano Nacional de Leitura e é recomendado para apoio a projectos científicos do 3.º ao 6.º ano. O grande formato dá espaço a tentáculos e a muitas aditividades. O tom é divertido mas rigoroso. Na contracapa, escreve-se: “As missões impossíveis são as únicas bem-sucedidas.” Palavras do marinheiro mais famoso de sempre: Jacques Cousteau.