Violência por “ultras” dos Coletes Amarelos arruína marcha do clima em Paris

A Greenpeace e a Youth for Climate pediram aos participantes na Marcha pelo Clima de Paris que deixem a manifestação, por causa da violência causada pelo grupo de cerca de mil pessoas encapuzadas, vestidas de negro, que tomaram a dianteira da manifestação e se envolveram em confrontos com a polícia, causando estragos em lojas e propriedade pública nas ruas da capital francesa, diz a agência AFP. Parte dos manifestantes, no entanto, continuou a desfilar.

Num dia de muitas manifestações em Paris, os Coletes Amarelos tentaram relançar o seu movimento de protesto, e ganharam a solidariedade da marcha do clima: muitos participantes na traziam também um colete reflector amarelo. “Clima, emprego, reformas, o mesmo combate”, dizia um cartaz empunhado por um manifestante. Só que esta solidariedade acabou mal, com a chegada de um grupo violento, os chamados “black blocks”, quando ainda nem todos os participantes na marcha - entre os quais várias crianças - tinham acabado de sair do local de concentração, os Jardins do Luxemburgo.

Este grupo de encapuzados tomou a dianteira da manifestação pelo clima e envolveu-se em confrontos com a polícia, gerando o caos na marcha que saiu dos Jardins do Luxemburgo e pretendia ser um desfile pacífico, em nome da “justiça social e climática”, pela zona nobre da capital francesa. Foi erguida uma barricada em chamadas no Boulevard Saint-Michel, relata o jornal Le Parisien, e várias lojas e bancos foram vandalizadas por manifestantes que saíram da marcha do clima – em alguns casos, atiraram com trotinetes eléctricas contra as montras.

A polícia de Paris diz que os responsáveis pela violência serão cerca de mil indivíduos, de “extrema-esquerda ou ultra-amarelos”, referindo-se aos Coletes Amarelos, diz o Le Monde. A polícia usou gás lacrimogéneo, e há fumo negro no ar. Os bombeiros foram chamados a apagar vários focos de incêndio, com o de Saint-Michel.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foram mobilizados 7500 agentes da polícia para a segurança de Paris neste sábado, porque além da marcha pelo clima e pela justiça social, estava prevista também uma manifestação contra a reforma do sistema de pensões, convocada pela central sindical Força Operária, além das manifestações dos Coletes Amarelos. Até às 15h, tinham sido detidas 137 pessoas, avançou a prefeitura de Paris (o equivalente ao antigo governo civil em Portugal).

A ponta final da manifestação não foi afectada pela violência, mas ficou bloqueada na zona dos Jardins do Luxemburgo. Outra parte dos manifestantes separou-se e continuou o percurso, pouco antes de a Greenpeace e a Youth For Climate anunciarem que se retiravam da iniciativa. A confusão instalou-se.