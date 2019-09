Sismo forte faz dezenas de feridos na Albânia

Um sismo de magnitude estimada em 5.6 a 5.8 graus Richter, seguido de outro intensidade próxima, causou danos na cidade portuária de Durres, na Albânia, e provocou uma onda de pânico na capital Tirana, onde milhares de pessoas fugiram para as ruas.

“Todos os nossos vizinhos saíram aos gritos. Graças a Deus que não durou muito – uns 20 segundos. Foi um pesadelo no 10.º andar. Não me recordo de um mais forte do que este”, disse Agim, de 67 anos, residente em Tirana, à Reuters.

Segundo o Ministério da Defesa albanês, o abalo terá sido o mais forte no país nos últimos 30 anos. Pelo menos 49 pessoas receberam assistência hospitalar em Tirana e há relatos de feridos em Durres.