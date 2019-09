Protecção Civil deixa aviso à população de Portimão com aproximação do Outono

O Serviço Municipal de Protecção Civil de Portimão deixou, esta sexta-feira, um aviso aos habitantes do município, de modo a prevenir a iminente chegada do Outono e consequente aumento de precipitação, intensificação do vento e aumento da agitação marítima.

Com o agravamento das condições meteorológicas, podem ser esperados alguns casos de inundações em zonas urbanas, decorrentes da obstrução de sistemas de escoamento. O transbordo do leito de alguns cursos de água é outro dos efeitos avançados pela Protecção Civil como consequência de precipitação mais acentuada.

Os episódios de precipitação — “que poderão ser intensos”— fazem com que o alerta se estenda aos condutores: existe a possibilidade de objectos soltos voarem para a estrada, com a autoridade a apontar também o piso escorregadio e a formação de lençóis de água como factores que contribuem invariavelmente para o aumento do número de acidentes neste período do ano.

Os cidadãos são aconselhados a tomar uma atitude de prevenção, garantindo que os sistemas de escoamento se encontram desobstruídos e mantendo-se atentos na identificação de novos “pontos críticos”. Qualquer situação de perigo deverá ser reportada para a Linha Protecção 24 (808 282 112), de modo a garantir o envolvimento das entidades competentes na resolução desse risco.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o frio no território nacional começará a fazer-se sentir nos próximos dias. Este sábado as previsões apontam para chuva “por vezes forte” no Norte e Centro, vento forte no litoral e terras altas, e descida da temperatura máxima.