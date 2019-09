O novo Vila Galé de Elvas quer ser um oásis no meio da História

As riquezas de Elvas são muito mais do que as promessas de Badajoz a espreitar no horizonte. Os fortes que guardam a cidade alentejana lembram o passado bélico que ainda resiste. Hoje, a cidade com a maior fortificação abaluartada do mundo repousa dos feitos das batalhas de outrora num sossego pintado de dourado. As portas de entrada seiscentistas continuam a ser o acesso ao coração da cidade, onde se guardam tesouros gastronómicos e pedaços de história em cada esquina. É nessa viagem pelo tempo que são levados aqueles que procuram o Vila Galé Collection Elvas. Com morada privilegiada em pleno centro histórico, o espaço renasce para a sua quinta vida após 15 anos de abandono.

