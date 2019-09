A virtude no tinto e o diabo no cabrito

Opinião

A enóloga da Cooperativa Agrícola do Távora ofereceu-me uma garrafa de tinto Terras do Demo. Parei num restaurante em Britiande, terra com fama no cabrito assado no forno, e comprei duas doses do dito. O cabrito não era cabrito – fui enganado. O vinho estava muito bom e soube-me pela vida.