Porto de Mós: Num coração de serras, é a natureza que se alumia

Eduardo Amaral vai colhendo plantas ao longo do caminho. Alecrim, rosmaninho, tomilho. “Aqui chamamos-lhe pimenteira”, aponta o vereador do município de Porto de Mós, responsável pelas pastas da cultura, do turismo, do ambiente e do desporto. Num recanto, encontra o tomilho-limão de que falava há instantes, com o característico aroma a citrinos que perfuma algumas das receitas locais. Se estivéssemos na Primavera, talvez encontrássemos algumas das espécies de orquídeas selvagens que florescem um pouco por todo o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros ou um botão de rosa-albardeira.

