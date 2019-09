Sporting explica por que recusou craque do Barcelona

Ansu Fati, nascido na Guiné-Bissau há apenas 16 anos, está a deslumbrar ao serviço do Barcelona, tendo já sido abordado pela Real Federação Espanhola de Futebol para representar as selecções das camadas jovens espanholas. Ora, Fati passou pelo Sporting, mas não ficou em Alvalade. Um desfecho que os “leões” acharam por bem vir agora explicar.

“O recrutamento do Sporting não só identificou o potencial do jogador, que hoje todos reconhecem, como foi capaz que o motivar a vir a Alcochete reunir com os nossos responsáveis, coisa que muitos outros clubes tentaram, mas não conseguiram. Sabíamos que o processo de renovação com o Barcelona não estava bem encaminhado e iniciámos o nosso trabalho”, lê-se num comunicado do Sporting.

Depois explica-se que o que levou a que Fati não ficasse no Sporting foi o dinheiro: “Infelizmente nem sempre se consegue assegurar todos os bons jogadores que prontamente identificámos até porque não nos podemos esquecer da nossa capacidade financeira e dos valores astronómicos que já se praticam nos escalões de formação.”

A polémica surgiu após o pai do jogador, Bori Fati, ter revelado que esteve em Alcochete para perceber se havia hipóteses de Ansu passar da academia do Barcelona para a do Sporting. “Posso garantir que se o Sporting lhe tivesse dado uma boa posição, falado da equipa B, ficava em Portugal. O dinheiro nunca teria peso”, declarou Bori Fati.