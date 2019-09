Sérgio Conceição explica os problemas defensivos do FC Porto

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, apontou a má reacção à perda da bola como factor fulcral nos problemas defensivos da equipa. “Às vezes, é mais fácil dizer que a culpa é dos centrais ou dos laterais, mas tem tudo que ver com a equipa. E começa lá na frente. Não temos sido eficazes na recuperação de bola e no equilíbrio, porque, muitas vezes, temos a bola no meio-campo ofensivo e, quando a perdemos, não somos eficazes na transição defensiva”, detalhou, neste sábado, na antevisão do jogo frente ao Santa Clara.

Sobre o adversário, o técnico portista deixou elogios, essencialmente ao valor defensivo: “O Santa Clara é uma equipa bem organizada e que, normalmente, dificulta a tarefa aos “grandes” [na época passada]. Este ano, está a dar continuidade ao que fez e continua a ser organizada no plano defensivo. Só sofreu dois golos e estamos precavidos para isso”.

Conceição alertou para o pouco tempo de descanso após o jogo da Liga Europa e “fintou” a ausência de Alex Telles para esta partida. “Eu penso é no grupo. Tenho 18 jogadores convocados e os 18 podem fazer de lateral-esquerdo. Obviamente que uns podem fazer com valias diferentes, mas todos têm de conhecer a dinâmica e a forma de fazer todas as posições”, destacou, assumindo que Manafá é uma das hipóteses para fazer o lugar de Telles.

Por fim, o treinador respondeu ao caso de racismo apontado ao FC Porto por parte da UEFA. “Não vejo que no nosso país haja racismo. De qualquer das formas, eu só controlo o que se passa no campo e a minha equipa”, disse.