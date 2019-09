Rafael Leão desequilibra, pela negativa, o derby de Milão

O Inter venceu o AC Milan, por 2-0, neste sábado, em jogo da ronda 5 da Liga italiana. Este resultado permite à equipa de Antonio Conte recuperar a liderança do campeonato, perdida para a Juventus durante algumas horas, enquanto o Milan pode terminar a jornada na segunda metade da tabela.

Em San Siro – foi a casa do Milan, desta vez –, Marco Giampaolo preparou uma surpresa: o português Rafael Leão, até aqui com apenas 15 minutos de utilização (suplente não utilizado em dois jogos), foi titular, fazendo dupla atacante com o polaco Piatek.

A aposta do técnico italiano acabou por não surtir o efeito pretendido, já que o português, pouco em jogo, teve dificuldades para acrescentar qualidade. Além do rendimento intermitente, o jogador ficou directamente ligado à derrota da equipa: aos 50 minutos, Brozovic rematou de fora da área e Leão desviou o remate, traindo o guarda-redes Donnarumma. O árbitro assistente ainda levantou a bandeira, mas o VAR confirmou, para azar de Rafael Leão, que o golo foi legal.

Aos 77’, Barella aproveitou um desequilíbrio na defesa adversária e fez um cruzamento perfeito para o cabeceamento de Lukaku. O belga “matou” o jogo, naquele que foi o segundo golo pelo Inter desde que foi contratado neste Verão.