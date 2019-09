João Félix esteve discreto e Atlético “escorregou” em casa

O Atlético de Madrid empatou a zero frente ao Celta de Vigo, em casa, em jogo da ronda 5 da Liga espanhola. Com este resultado, a equipa de Madrid pode deixar escapar o Sevilha, que só joga neste domingo, e permitir a aproximação de Real Madrid e Barcelona. Já os galegos somam o segundo empate no campeonato e podem terminar a jornada em zona de descida.

No Wanda Metropolitano, apesar da maior posse de bola e domínio territorial dos visitantes, o Atlético foi tendo as melhores oportunidades. Na primeira meia hora, Felipe, ex-FC Porto, Lodi, lateral em foco neste início de aventura europeia, e João Félix, desta feita a jogar no corredor direito, tiveram oportunidades de golo que acabaram da mesma forma: grandes defesas do guarda-redes Blanco.

A segunda parte foi mais equilibrada, com um Celta menos dominador, mas, na prática, pouco mudou: o Atlético teve boas oportunidades – Lodi, Diego Costa e Koke –, mas Blanco continuou focado em garantir o título de “homem do jogo”.

João Félix jogou, sobretudo, a partir do corredor direito (Correa jogou no meio, com Diego Costa), mas acabou por fazer um jogo pouco conseguido e foi substituído antes dos 70 minutos. Felipe e Herrera, ex-jogadores do FC Porto, foram titulares na equipa de Diego Simeone.