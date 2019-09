Bruno Lage: “Ganhámos com felicidade, mas com justiça”

Bruno Lage, treinador do Benfica, assumiu que a equipa teve a fortuna do seu lado, neste sábado. “Ganhámos com felicidade, mas com justiça”, disse, após a vitória, por 2-1, frente ao Moreirense.

Sobre o jogo, o técnico criticou a forma como a equipa “encarnada” permitiu aos minhotos chegarem à vantagem. “Não podemos perder o posicionamento e permitir que, por falta dele, possamos dar vantagem ao adversário, que aproveitou da melhor maneira”, apontou.

Lage disse, ainda assim, que a equipa “criou algumas situações de finalização na primeira parte” e que “teve uma boa entrada na segunda”. E explicou as alterações: “Quis colocar mais homens nos corredores e aumentar o espaço entre linhas, mantendo a largura. E acabámos com três defesas. Tivemos de correr atrás do prejuízo”.

“Os adeptos não nos julgaram e apoiaram do início ao fim. A vitória é deles”, dedicou ainda.