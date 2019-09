Bernardo fez três, o Man. City fez oito: a história de um “atropelamento”

O Manchester City recebeu e goleou o Watford, por 8-0, em jogo da ronda 6 da Liga inglesa. Neste sábado, a equipa de Guardiola resolveu o jogo em apenas 12 minutos e construiu a goleada em 18’.

Com Bernardo Silva no “onze” e Cancelo no banco (entrou aos 54’), o City tornou fácil um jogo que acabou por ter pouca história. O City criou perigo a cada ataque que fez e o resultado poderia ter chegado aos 10, 12 ou até 15 golos.

O primeiro surgiu logo aos 54 segundos, com David Silva a finalizar, ao segundo poste, um cruzamento do belga de Bruyne. Agüero marcou aos sete minutos, de penálti, fazendo o 100.º golo na Premier League no Etihad. Só Wayne Rooney (101 em Old Trafford) e Thierry Henry (114 em Highbury) têm mais golos num só estádio da Premier League.

Mahrez “matou” o jogo aos 12’, de livre directo, e, com o Watford subjugado, David Silva bisou aos 15’, após um canto, e o ex-FC Porto Otamendi também marcou, aos 18’, com passe de Agüero.

Jogo feito – a “mão cheia” mais rápida da história da Premier League –, mas ainda houve tempo para o hat-trick de Bernardo, aos 49’ e 60’, e para De Bruyne coroar uma grande exibição com um grande remate à entrada da área.

Com este resultado, o City fica, à condição, a dois pontos do Liverpool, que só joga neste domingo, frente ao Chelsea.