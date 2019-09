João Capela: “Gostaria de ter premiado comportamentos positivos e não pude”

João Capela, ex-árbitro de futebol e um dos que chegou a exibir as insígnias FIFA, tem sido um dos precursores do cartão branco, o “novo cartão” do futebol. Ao amarelo e ao vermelho, como penalizadores de infracções, juntou-se o branco, utilizado nas competições das camadas jovens, como elogiador de boas práticas.

