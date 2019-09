Mesmo que não haja muito público a ver, há muito mais no Iminente do que apenas arte de rua e música, os dois focos mais óbvios do festival co-criado por Vhils. Mas há música, de facto, e o segundo dia foi marcado pelas actuações de Common, David Bruno, A-WA e Mayra Andrade. E por corpos a dançar ao som de DJ Firmeza na cave do Panorâmico de Monsanto, em Lisboa.