“O ​próprio facto de preservar um plano filmado por duas pessoas que, sem estas imagens, seriam completamente ignoradas pela história é das coisas mais nobres e mais dignas que um cineasta pode fazer hoje.” Numa pequena frase dita no final de uma conversa telefónica, fica resumido o papel que o cinema pode desempenhar no conturbado mundo em que vivemos: o de servir como memória viva e permanente daqueles cuja existência de outro modo seria ignorada. É por isso que a ensaísta e programadora Nicole Brenez chamou ao ciclo que preenche este fim-de-semana a Casa do Cinema Manoel de Oliveira, em Serralves, Um Lugar sobre a Terra: O Cinema da Hospitalidade.

