“As Tabacarias” por Rui Rio

“Comecei na política ainda antes do 25 de Abril a lutar pela democracia. Tenho agora um país em que os julgamentos, em vez de se fazerem no tribunal, muitos deles fazem-se nas tabacarias e nos ecrãs de televisão. Isto é absolutamente inadmissível. Dá-se cabo das pessoas. Julgamentos a chegar a tribunal e, particularmente, a transitar em julgado com a complexidade daqueles que diz e muitos outros, nada!

Continuar a ler