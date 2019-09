Diga “adeus” ao Verão: fim-de-semana traz chuva e descida da temperatura

O Outono só chega oficialmente na próxima segunda-feira, mas os próximos dias já vão trazer chuva e temperaturas mais frias, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Esta sexta-feira amanheceu cinzenta e a chuva deverá manter-se ao longo de todo o dia no litoral Centro e Sul e no interior, “onde poderá ser acompanhada de trovoada”, especialmente durante a tarde, descreve o IPMA. Irá registar-se também uma “pequena descida da temperatura máxima nas regiões do interior Norte e Centro e na região Sul”.

Em Lisboa, deverão registar-se nesta sexta-feira períodos de céu muito nublado, chuva “em geral fraca”, vento fraco, e “pequena descida da temperatura máxima”: 23ºC. No Porto, esperam-se também períodos de céu muito nublado, chuva fraca até ao final da manhã e vento fraco. A temperatura máxima será de 20ºC.

No resto do país as máximas previstas são de 29ºC em Santarém; 25ºC em Faro, Coimbra e Ponta Delgada; 27ºC em Beja, Bragança, Vila Real e Funchal; 26ºC em Évora e Castelo Branco; 23º em Portalegre e Guarda; 24ºC em Setúbal, Braga, Leiria e Viseu; 22ºC em Aveiro e 21ºC em Viana do Castelo.

No sábado, prepare-se para chuva “por vezes forte” no Norte e Centro, vento forte no litoral e terras altas e descida da temperatura máxima.

Em Lisboa, o fim-de-semana arranca com céu nublado, chuva e pequena descida da temperatura máxima, que, de acordo com as previsões vai ser de 21ºC. No Porto, espere céu muito nublado e períodos de chuva, “por vezes forte a partir da tarde”. A temperatura máxima vai manter-se nos 20ºC.

No domingo, nada de novo: céu muito nublado (ainda que a nebulosidade diminua a partir da tarde), aguaceiros a Norte e pequena descida da temperatura. Em Lisboa, a máxima prevista é de 21ºC e no Porto, 18ºC.

Na segunda-feira, primeiro dia de Outono, o céu vai manter-se “pouco nublado” e nublado no Norte, com “possibilidade de ocorrência de períodos de chuva no Minho”. O vento vai soprar fraco a moderado e as temperaturas vão subir ligeiramente: 23ºC para Lisboa e 19ºC para o Porto.