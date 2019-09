Queda de elevador provoca um morto em edifício do BPI em Lisboa

Um elevador caiu vários andares esta sexta-feira no edifício dos serviços centrais do banco BPI, na Avenida Casal Ribeiro, em Lisboa, provocando um morto, confirmou ao PÚBLICO fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

No local encontram-se 15 elementos dos bombeiros, apoiados por quatro viaturas.

O elevador caiu 21 andares, do 17.º até ao -4.º, segundo avançam a TSF e a SIC Notícias. A vítima é um técnico de manutenção.