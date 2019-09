Português morre em acidente de viação perto de Bordéus

Um cidadão português que seguia numa moto morreu, esta sexta-feira, após embater num carro onde seguiam três pessoas, em Bouliac, perto de Bordéus, em França, confirmou à Lusa fonte do gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

Segundo a mesma fonte, o homem era natural da região de Castelo Branco.

“A esposa do cidadão já foi contactada pelo cônsul de Portugal em Bordéus. O Consulado apoiará os trâmites burocráticos e administrativos tendo em vista a trasladação do corpo para Portugal no decurso da próxima semana”, disse, acrescentando que não tem conhecimento de mais nenhum português envolvido no acidente.

O acidente aconteceu por volta das 12h e a morte terá sido pronunciada no local. As causas do acidente ainda não são conhecidas.