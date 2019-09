Joana Rato. Mente, cérebro e educação

A convidada desta semana do podcast Quarenta e cinco graus é a psicóloga Joana Rato, doutorada em Ciências da Saúde, que actualmente desenvolve investigação na Universidade Católica, com o projecto “Mente, Cérebro e Educação”.

A investigadora publicou recentemente, juntamente com Alexandre Castro Caldas, o livro Quando o Cérebro do Seu Filho Vai à Escola, onde os autores explicam o que a ciência sabe hoje sobre o modo como o nosso cérebro aprende e quais as implicações para a maneira como ensinamos nas escolas.

Ao longo da conversa percorre-se vários aspectos referidos no livro, desde os melhores métodos para memorizar (que não são nada óbvios) à importância do sono para a memória, passando ainda pelo papel da escola em ensinar-nos a pensar criticamente, a discutir ideias e a saber apresentar claramente o nosso ponto de vista — características fundamentais para uma sociedade aberta e dinâmica.

