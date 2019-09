Colisão em Beja fere nove. Um ficou em estado grave

Uma colisão frontal entre dois veículos, um ligeiro e outro de mercadorias, em São Matias, Beja, provocou nove feridos, um dos quais em estado grave com várias fracturas. Os feridos foram transportados para o hospital de Beja.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja disse à Lusa que o acidente ocorreu ao quilómetro 330 no IP2, junto a São Matias. O alerta foi dado às 06h17. A fonte adiantou ainda que a circulação no IP2 está condicionada para limpeza de via e retirada das viaturas.

Às 08h15 estavam no local 14 operacionais, com o apoio de seis viaturas entre Guarda Nacional Republicana (GNR) Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Bombeiros de Beja e da Vidigueira.