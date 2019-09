André Silva pede representação forte do PAN no parlamento da Madeira

O líder do PAN quer um reforço de votação no partido nas eleições regionais da Madeira e não rejeita a hipótese de fazer parte de uma eventual aliança, embora não desvende se à direita ou à esquerda. “São cada vez mais os madeirenses que percebem que é preciso mudar e que essa mudança só se faz protagonizada por um PAN com uma representação forte na Assembleia Legislativa Regional. Em função depois dos resultados, logo tiraremos as nossas conclusões”, disse André Silva durante uma acção de pré-campanha na rua em Viseu.

Para o porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza, o “importante é pedir mais confiança aos madeirenses e é nisso que estamos concentrados até à meia-noite de hoje [sexta-feira]”, último dia de campanha para as eleições regionais legislativas da Madeira que decorrem no próximo domingo.

Em Viseu, André Silva aproveitou para defender uma ligação ferroviária que una todas as capitais de distrito até 2035 e a abolição das portagens nas ex-scut como forma de fomentar a fixação de pessoas no Interior. Propostas do partido para as legislativas no Continente.

“Nós não conseguimos chegar a Viseu, por exemplo, directamente através de uma linha de comboio. Uma das nossas propostas é que até 2035 haja um plano ferroviário que possa ligar todas as capitais de distrito. É importante fazer essas ligações de forma a combater o despovoamento e para permitir que haja condições propícias ao investimento e ao aparecimento de novos empregos verdes”, sustentou.

André Silva esteve em contacto com a população e disse estar surpreendido com o número de pessoas com mais de 60 anos que lhe têm demonstrado apoio. Foi o caso de um cidadão que o interpelou para lhe comunicar que se estivesse em Lisboa ou no Porto lhe dava o seu voto. “Mas aqui em Viseu, temos de fazer de outra forma”, explicou. “É por isso que é importante termos mais deputados no Parlamento, até para representarmos o interior”, sublinhou, em resposta, o líder do PAN.