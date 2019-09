Ser Voluntário… na Inspiring Future

Área Geográfica: Lisboa e Porto

Tema: Educação

A Associação Inspirar o Futuro é uma associação juvenil sem fins lucrativos com o objectivo de desenvolver iniciativas na área da educação, trabalhando primordialmente com escolas secundárias e ensino superior, com projectos específicos para cada um destes públicos-alvo.

Esta associação pretende proporcionar suporte ao sistema educativo nacional através de projectos inovadores que chegam directamente aos alunos, falando a sua linguagem e ajudando-os na construção do seu projecto de vida e de carreira com consciência das suas capacidades e da realidade à sua volta.

O Inspiring Future é um dos projectos desta associação, que visa levar às escolas toda a informação relacionada com o acesso ao ensino superior, realizando também workshops de desenvolvimento pessoal, social e profissional. É neste projecto que podes dar o teu contributo enquanto voluntário, através do programa de voluntariado Guardiões do Futuro.

Este programa de voluntariado, baseado numa lógica de economia circular, tem como princípio que os voluntários estejam interessados em ajudar os jovens a desenvolver o seu projecto de carreira e as suas softskills, enquanto eles próprios desenvolvem competências para o mercado de trabalho, tanto através da experiência on the job como de formação e acompanhamento.

Qual o impacto da Inspiring Future?

O projecto Inspiring Future percorre mais de 250 escolas secundárias todos os anos, com uma feira para todos os alunos do 12.º ano dessas escolas, num total de 50.000 jovens. Durante todos os dias, entre Janeiro e Junho, têm uma escola a decorrer na zona de Lisboa e do Porto, pelo que precisam de voluntários que estejam nessas zonas.

Como podes ajudar?

Estas são as várias tarefas em que poderás participar, de acordo com os capacidades que quiseres desenvolver:

Responsável de relações públicas e logística (apoio às visitas a escolas secundárias com o projecto Inspiring Future e apoio logístico a eventos em instituições de ensino superior);

Redactor/jornalista (criação de artigos e conteúdos para os sites);

Designer gráfico e/ou fotógrafo (criação de elementos gráficos para sites e redes sociais);

Programador e gestor de bases de dados (desenvolvimento informático dos sites e gestão da informação das bases de dados dos mesmos).

Quando precisam de mim?

Independentemente do projecto e das tarefas que desempenhes, o importante é que te comprometas a este programa com um dia (cerca de seis horas) por semana. Dependendo da tarefa, essas seis horas deverão ser num dia específico (por exemplo, todas as segundas-feiras).