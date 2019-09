Jorge Sampaio I

Tomaz Albuquerque tece um grande elogio ao ex-presidente Jorge Sampaio, por ter completado 80 anos. Precisamente a idade que a minha mãe fez este mês e a idade com que o meu pai faleceu. Pessoas vulgares, honestas e trabalhadoras. Os meus pais foram toda a sua vida pessoas sagazes sobre a escolha das pessoas que faziam parte da sua vida, já o mesmo não se pode afirmar sobre a astúcia do socialista Jorge Sampaio, que através da dissolução da AR conduziu ao empoderamento de José Sócrates, tendo como motivo principal a falta de credibilidade do Governo de maioria PSD, afirmando ainda que “o país assistiu a uma série de episódios que ensombrou decisivamente a credibilidade do Governo”.

Como filha dos meus pais, nunca consegui empregos com ordenados bem acima da média e sem passar pelo crivo de provas de selecção, testes psicotécnicos e estágios. Já a filha de Jorge Sampaio exerceu funções de assessora de um dos gabinetes ministeriais no tempo de José Sócrates. Do filho é consabida a forma da sua entrada na PT. Tudo serviços que servem os filhos de políticos. Esta maneira de ser e estar deixa um legado exemplar à nossa democracia? Não.

Carla Matos, Sacavém

Jorge Sampaio II

Por ocasião do 80.º aniversário de. Jorge Sampaio só se têm ouvido e lido elogios à sua pessoa. No entanto, além de qualidades, todos temos defeitos e, como militar reformado, acho que um dos defeitos do ex-PR foi a sua aversão à instituição militar. Veja-se o seu procedimento para com o Almirante Fuzeta da Ponte, então Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, e que levou à sua demissão e também a sua insistência na extinção dos tribunais militares, com o argumento de que os militares não podiam ter um órgão de soberania. Na realidade, ambas as instâncias dos tribunais militares (Tribunais Territoriais e Supremo Tribunal Militar) incluíam magistrados judiciais. Após discussão franca e aberta entre estes e os juízes militares, eram os magistrados quem redigia os acórdãos. Por outras palavras, eram eles a origem da soberania, não os militares, facto olimpicamente ignorado por Jorge Sampaio. Recordo ainda que o STM era uma das mais antigas instituições nacionais, fundado, embora com outro nome, em 11 de Dezembro de 1640!

José Simões, Oeiras

Corrupção na Protecção Civil

Mais uma polémica com uma forte carga corruptiva. É lamentável que numa área tão sensível como a protecção civil estejamos a assistir a actos que nos transportam para o nepotismo, a corrupção, o oportunismo político, etc.. Se é verdade o que António Costa diz, que esta acção da justiça só prova que há uma verdadeira separação de poderes, porque o governo não influencia o Ministério Público, não deixa de ser verdade que a nomeação de amigos, familiares e camaradas de partido para o exercício de funções públicas de forma generalizada não deixa de criar suspeita sobre os actos governativos. Não compreendo como é que num partido com poderes governativos, como o PS, a principal confiança resida nos familiares e militantes amigos em vez de em militantes competentes.

Mário Pires Miguel, Reboleira