Viana do Castelo vai ter hotel dedicado aos Caminhos de Santiago

Um imóvel no centro histórico de Viana do Castelo vai ser reabilitado para hotel com oferta dirigida aos peregrinos do Caminho de Santiago pela Costa, num investimento de um promotor local superior a 1,8 milhões de euros.

O hotel dedicado aos caminhantes terá quatro estrelas e o projecto já está licenciado, confirmou o presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, à agência Lusa. Será uma “oferta única e diferenciadora para os peregrinos" com “localização e serviços pensados especificamente para essa procura”, sublinhou.

Em Janeiro, o autarca tinha referido que, nos últimos cinco anos, o concelho registou um “crescimento astronómico do número de peregrinos dos Caminhos de Santiago de Compostela": 1755%. “De 2013 a 2018 temos um crescimento espectacular (...). O Caminho de Santiago é um factor a ter em conta, sendo que esta tendência vai manter-se. A previsão é que, em 2021, iremos ter um recorde com cerca de 300 mil visitantes”, observou.

O novo hotel, a instalar em dois imóveis, na rua da Bandeira, no centro histórico de Viana, “terá 28 quartos e será dotado de uma piscina na cobertura e irá ainda oferecer respostas inovadoras para as pessoas que sofrem de asma”.

E há mais dois projectos em fase de licenciamento, segundo o autarca: um hotel temático dedicado à filigrana, com 30 quartos, a ser criado num antigo restaurante na freguesia de Serreleis, junto ao rio Lima; outro no Parque da Cidade, assinado pelo grupo espanhol Meliá e que deverá ter 140 quartos, num investimento estimado em 11 milhões de euros.

“No total, as três unidades hoteleiras representam um investimento de cerca de 14 milhões de euros”, referiu, o que representará mais cerca de 200 camas.