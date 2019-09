Sintra abre Parque de Monserrate a visitas nocturnas pela primeira vez

Este ano, as Jornadas Europeias do Património, que abrem centenas de espaços gratuitamente pelo país a 28 e 29 de Setembro, são dedicadas ao tema Artes Património Lazer. Por Sintra, parte do Parque e o Palácio de Monserrate vão abrir-se gratuitamente a visitas na noite de 28.

A abertura do parque, se bem que parcial, permitirá apreciar os jogos de iluminação nocturna nesta “iniciativa inédita”, sublinha a Parques de Sintra, que gere este e outros espaços da vila.

A oportunidade visa também “assinalar a reabertura à fruição pública da Escada do Caminho Perfumado, que dá acesso ao jardim a partir do caminho que conduz ao Palácio”.

A estrutura da escada foi alvo de uma recente “reabilitação global que lhe devolveu a estabilidade física, através da correcção de problemas decorrentes do deslizamento do muro de suporte do caminho superior”. Com este e outros trabalhos de “conservação e restauro”, recupera-se “um importante eixo de circulação" do jardim para "a sua leitura global”.

As visitas, entre as 20h e 24h (última entrada: 23h), são gratuitas mas obrigam a inscrição prévia – há uma “capacidade limitada a 1500 pessoas”, informam. “A disponibilização das inscrições para a abertura nocturna será divulgada em breve no site da Parques de Sintra”, refere-se, salientando que, nessa noite, a entrada será feita por ordem de chegada. Mas fica a garantia: “todos os inscritos que estejam no local até à hora da última entrada terão acesso garantido”.